Депутат заксобрания Челябинской области стал богатейшим госслужащим в РФ по версии Forbes

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков занял первое место в рейтинге ста богатейших госслужащих и депутатов России, который опубликован на сайте российского издания Forbes.

По данным издания, доход депутата в 2020 году составил более 8,6 млрд рублей.

На втором месте рейтинга депутат заксобрания Камчатского края Игорь Евтушок с доходом свыше 7,7 млрд рублей. Третье место занял депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, чей доход оценен в 6,3 млрд рублей.

На четвертое место Forbes поставил депутата Магаданской облдумы Александра Басанского с доходом в 4,3 млрд рублей. На пятом месте член Совфеда Валерий Пономарев с доходом 4,2 млрд рублей.

Шестое место рейтинга занял член Совфеда Александр Некрасов. По данным Forbes, в 2020 году семья депутата заработала более 2,8 млрд рублей. На седьмом месте оказался депутат Госдумы Григорий Аникеев с доходом в 2,7 млрд рублей. Восьмое место у члена Совфеда Игоря Зубарева, доход которого составил 2,4 млрд рублей. На девятом месте депутат Белгородской облдумы Владимир Зотов с доходом свыше 2,3 млрд рублей.

Замыкает десятку богатейших госслужащих депутат Белгородской облдумы Сергей Гусев, чей доход в 2020 году составил 2,2 млрд рублей.

Составление рейтинга

При составлении рейтинга были изучены декларации более 250 ведомств и структур органов власти, в том числе администрации президента, федеральных министерств и ведомств, Федерального собрания, правительства и законодательных органов субъектов РФ, ЦБ, госкорпораций, внебюджетных фондов, Конституционного и Верховного судов. Ранжирующим показателем в рейтинге является семейный доход (сумма дохода представителя власти, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей).