{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минфин не исключил еще одного размещения евробондов в 2021 году

Предыдущее размещение российских суверенных еврооблигаций, номинированных в евро, состоялось 20 мая

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Минфин РФ не исключает еще одного размещения евробондов в текущем году, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью агентству Bloomberg.

20 мая состоялось размещение российских суверенных еврооблигаций, номинированных в евро: дополнительного выпуска с погашением в 2027 году в объеме €500 млн и нового выпуска с погашением в 2036 году в объеме €1 млрд. Доходности к погашению составили 1,37% и 2,65% годовых соответственно.

Объем следующего размещения евробондов РФ может составить $1,5 млрд, заявил Силуанов.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
Пандемия COVID-19
Минпромторг представит предложения по дополнительным поставкам медкислорода
Ситуация с коронавирусом продолжает оставаться тяжелой, отмечается рост заболевших и госпитализированных, отмечается в сообщении пресс-службы кабмина
Читать полностью