Минфин не исключил еще одного размещения евробондов в 2021 году

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Минфин РФ не исключает еще одного размещения евробондов в текущем году, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью агентству Bloomberg.

20 мая состоялось размещение российских суверенных еврооблигаций, номинированных в евро: дополнительного выпуска с погашением в 2027 году в объеме €500 млн и нового выпуска с погашением в 2036 году в объеме €1 млрд. Доходности к погашению составили 1,37% и 2,65% годовых соответственно.

Объем следующего размещения евробондов РФ может составить $1,5 млрд, заявил Силуанов.