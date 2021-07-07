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Иннопром - 2021

Ростех создаст интерактивный светофор совместно со Студией Артемия Лебедева

Дизайнеры планируют отказаться от традиционной трехсекционной схемы и ограничиться одним экраном, на котором будет отображаться вся необходимая информация: анимированный контент, особенности дорожной обстановки и допустимые маневры и т.д.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" и Студия Артемия Лебедева разработают принципиально новую концепцию светофора, говорится в сообщении Ростеха.

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Дизайнеры планируют отказаться от традиционной трехсекционной схемы и ограничиться одним экраном, на котором будет отображаться вся необходимая информация. Также его можно будет использовать в качестве интерактивного дорожного знака. Проект представлен в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2021", которая проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге.

Помимо привычных сигналов и символов, новый светофор транслирует анимированный контент. Устройство сможет показывать особенности дорожной обстановки и допустимые маневры на том или ином участке, при необходимости превращаясь в интерактивный дорожный знак. Обособленный блок питания и управления позволит подключать к светофору дополнительные модули, расширяя таким образом его функционал. В частности, предусмотрена возможность инсталляции датчиков мониторинга шума, содержания СО2, передатчиков Wi-Fi.

"Этот проект - наше видение того, как изменится светофор с учетом развития светодиодных технологий и дорожной инфраструктуры в ближайшие пять лет. Апробация и внедрение данной разработки станут возможны после ряда изменений в ГОСТ на дорожные знаки. Несмотря на достаточно большой горизонт планирования, мы уверены: разработка выйдет за пределы концептуальной версии, переформатирует отрасль и задаст новые стандарты", - отметил заместитель генерального директора "Швабе" Сергей Дмитроченко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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