МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,06%, до 3881,88 пункта, индекс РТС вырос на 0,24% - до отметки 1648,92 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:29 мск оба индекса перешли к росту. Так, индекс Мосбиржи начал расти на 0,37%, до уровня 3898,51 пункта, а индекс РТС ускорил рост до 0,77% и находился на отметке 1657,73 пункта.

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,98% - до $75,26 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 1,16% и торгуется на уровне $74,22 за баррель.