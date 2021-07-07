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Минпромторг представит помесячные планы по выпуску вакцин от коронавируса на 2021 год

Премьер-министра Михаил Мишустин заявил, что важно отслеживать потребности и наличие вакцины, взаимодействовать с производителями и регионами, чтобы поддерживать запасы препарата

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Минпромторгу представить помесячные планы основных производителей по выпуску вакцин от коронавируса до конца года, сообщила в среду пресс-служба кабмина.

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"По словам Михаила Мишустина, крайне важно <...> тщательно отслеживать потребности и наличие вакцины, плотно взаимодействовать с производителями и регионами, чтобы на должном уровне поддерживать запасы препарата. В этой связи Минпромторгу поручено представить в правительство помесячные планы выпуска вакцин основными производителями на период до конца 2021 года", - говорится в сообщении.

"Темпы вакцинации значительно ускорились. Теперь необходимо следить, чтобы хватало препаратов. Запас вакцины есть. Важно своевременно поставлять ее во все регионы страны", - подчеркнул глава кабмина, слова которого приводит пресс-служба. Также Минпромторгу поручено представить в правительство предложения по возможности поставки дополнительных объемов кислорода в медицинские организации.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
Минпромторг представит предложения по дополнительным поставкам медкислорода
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