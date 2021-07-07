СМИ: Союз потребителей ФРГ намерен добиться компенсаций от Daimler из-за "дизельгейта"

БЕРЛИН, 7 июля. /ТАСС/. Германский Федеральный союз общества защиты потребителей (VZBV) подал иск в суд Штутгарта с целью установить факт манипуляций со стороны концерна Daimler в рамках так называемого дизельного скандала. Об этом, по данным агентства DPA, сообщил в среду глава VZBV Клаус Мюллер.

Защитники прав потребителей считают, что представители концерна умышленно занижали данные о вредных выбросах от автомобилей с дизельными двигателями и хотят добиться компенсаций для клиентов. Daimler не согласен с тем, что действия были умышленными. Согласно VZBV, с начала "дизельного скандала" были отозваны 254 тыс. автомобилей. В 50 тыс. случаев пришлось ставить обновление на программное обеспечение, которое занижало показатели выбросов.

Ранее аналогичный иск защитники прав потребителей подавали против Volkswagen. В итоге автопроизводитель и истец достигли мирового соглашения. Концерн обязался в общей сложности выплатить 830 млн евро - в каждом отдельном случае от €1 250 до €6 250 в зависимости от автомобиля.

"Дизельный скандал" разгорелся в 2015 году, когда выяснилось, что автомобили Volkswagen с дизельными двигателями были оснащены программным обеспечением, позволявшим занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря такой системе концерну удалось создать видимость соответствия автомобилей принятым экологическим нормам. В действительности же они многократно превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.