Кабмин определил правила получения грантов на работы в сфере искусственного интеллекта

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на гранты для вузов и научных организаций на поддержку работы исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта (ИИ). До 2023 год на эти цели предусмотрено 4,1 млрд рублей, говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте правительства.

"Вузы и научные организации смогут получить гранты на поддержку работы исследовательских центров в сфере ИИ. Правила предоставления субсидии на эти цели утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Предполагается, что центры будут содействовать развитию сектора: заниматься научными разработками, участвовать в подготовке и реализации передовых образовательных программ", - говорится в сообщении.

Согласно документу, средства можно использовать для оплаты труда сотрудников центра, на покупку программного обеспечения, оборудования и комплектующих, участие в международных научных конференциях, приобретение необходимых для функционирования центра услуг. Размер гранта для одной организации в 2021 году составит до 150,4 млн рублей, в последующие годы - до 250,6 млн рублей. Всего же до 2024 года планируется поддержать не менее шести исследовательских центров.

Отбором получателей займется специальная рабочая группа, в которую войдут эксперты по ИИ и представители государственных органов. Сформировать ее в 30-дневный срок поручено Минэкономразвития. Оператором субсидии назначен Аналитический центр при правительстве.

"С 2021 по 2023 год на эту меру поддержки предусмотрено 4,1 млрд рублей. Принятое решение простимулирует развитие технологий ИИ и их внедрение в различные отрасли, станет еще одним стимулом для ускоренной цифровизации российской экономики", - говорится в сообщении.