Судно Ever Given покидает Суэцкий канал

ИСМАИЛИЯ /Египет/, 7 июля. /Корр. ТАСС Руслан Сулейманов/. Контейнеровоз Ever Given, который в марте на шесть дней блокировал судоходство через Суэцкий канал, начал в среду движение по водной артерии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Судно, на которое был наложен арест, в течение 107 дней стояло в районе Большого и Малого Горьких озер между двумя отрезками канала. Сейчас оно следует в сторону Средиземного моря со скоростью 9 морских узлов (примерно 16,6 км/ч).

В ближайшее время в городе Исмаилия состоится церемония подписания мирового соглашения между администрацией канала и компанией-судовладельцем.

История Ever Given

23 марта шедшее под панамским флагом судно Ever Given длиной 400 м перегородило одномагистральную южную часть канала, из-за сильного ветра и песчаной бури изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега. Шесть дней ушло на стаскивание судна с мели. За это время в очередь на проход выстроились более 400 судов, пробка растянулась почти до Индии.

Управление канала потребовало от владельца судна компенсацию в размере $916 млн за нанесенный ущерб, а также затраты по снятию контейнеровоза с мели. В мае управление согласилось уменьшить сумму компенсации до $550 млн с условием, что $200 млн будут выплачены в качестве залога наличными, а оставшиеся $350 млн поступят позднее в виде банковских аккредитивов по безналичному расчету.

В воскресенье суд Исмаилии по экономическим и хозяйственным вопросам в третий раз перенес слушания по делу о выплате компенсации Суэцкому каналу компанией - владельцем Ever Given. Судебная инстанция предоставила обеим сторонам возможность до 11 июля обсудить все оставшиеся спорные моменты и прийти к окончательному примирению после того, как они стали близки к подписанию мирового соглашения.