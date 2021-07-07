Линия по переработке отходов в электроэнергию заработала в подмосковном КПО "Тимохово"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Власти Подмосковья дали старт пуско-наладочным работам на участке анаэробного биокомпостирования мощностью до 150 тыс. тонн в год на подмосковном КПО "Тимохово". Полученная электроэнергия поступает на локальную подстанцию и далее начнет подаваться в электросети потребителям, сообщила в среду пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"Сегодня мы дали старт генерации, и пошли первые киловатты электроэнергии из выработанного газа, полученного из отходов. В ближайшие две недели на объекте будут идти пуско-наладочные работы. Выработка "живой" электроэнергии является важным проектом для экологии Московской области и развития отрасли по обращению с бытовыми отходами в целом", - приводятся слова главы министерства Антона Велиховского.

Теперь на этом предприятии отсортированные органические отходы будут использоваться для выработки электрической энергии объемом до 12 000 кВт. Также на комплексе по переработке отходов были запущены пуско-наладочные работы оборудования в новом сортировочном корпусе, проектная мощность которого составит 250 тыс. тонн в год. Оборудование, установленное в новом корпусе, полностью отечественного производства - из Ржева и Твери. С запуском новых линий предприятие вышло на полную мощность - 650 тыс. тонн отходов в год.

КПО "Тимохово" был открыт в конце 2020 года. На предприятии действует комплексная сортировка - это оптимальное соотношение автоматических технологических процессов и ручного контроля. Барабанные, магнитные, баллистические сепараторы, оптическое сканирование - такое оборудование уже успешно применяется на всех подмосковных КПО и позволяет отбирать рекордный в России перечень компонентов вторсырья до 25 фракций.

Всего на сегодняшний день на территории Подмосковья работают десять современных КПО. Работа всех этих предприятий как комплексной системы по обращению отходов в Московской области должны привести Подмосковье к нулевому захоронению от общего объема образуемых отходов, что является одной из основных целей национального проекта "Экология".