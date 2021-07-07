Производство шампанского в России в январе - июне снизилось на 37,5%

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Производство игристых и шампанских вин в России в январе - июне 2021 года снизилось на 37,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 3,72 млн дал. Об этом говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей.

"Объем производства вин шампанских и игристых в январе - июне 2021 года составил 3,72 млн дал (62,5% от уровня аналогичного периода прошлого года). В июне 2021 года произведено 0,58 млн дал (47,5% от уровня прошлого года)", - отмечается в сообщении.

При этом производство тихих вин в январе - июне 2021 года выросло на 3,9% и составило 14,33 млн дал, в июне этот показатель снизился на 18,5% и составил 2,61 млн дал. Производство фруктовых (плодовых) вин в январе - июне 2021 года снизилось на 10,6% и составило 5,6 млн дал, в июне - на 1,5%, до 1,3 млн дал. Объем производства винных напитков, изготовляемых без добавления этилового спирта, в январе - июне 2021 года снизился на 14,1%, до 3,21 млн дал, в июне - на 56,8%, до 0,35 млн дал. Производство винных напитков, изготовляемых с добавлением этилового спирта, в январе - июне 2021 года снизилось на 57,7%, до 108,68 тыс. дал, в июне - на 75,2%, до 17,37 тыс. дал.

Всего объем производства винодельческой продукции в России в январе - июне 2021 года снизился на 10,1% и составил 27,07 млн дал, в июне 2021 года - на 26,5%, до 4,88 млн дал. По данным союза, производство водки в России в январе - июне 2021 года снизилось на 2,5% и составило 33,49 млн дал, в июне снижение составило 5,6%, до 5,94 млн дал. Производства коньяка в январе - июне 2021 года составил 3,67 млн дал, что на 2,4% ниже уровня аналогичного периода 2020 года. В июне этот показатель вырос на 22,2% и достиг 0,7 млн дал.

В союзе также сообщили о том, что объем производства алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе - июне 2021 года снизился на 1,4% и составил 76,98 млн дал. В июне 2021 года было произведено 14,11 млн дал такой продукции, что на 7,7% ниже показателя за аналогичный период 2020 года. Объем производства спиртных напитков крепостью выше 9% в январе - июне 2021 года вырос на 1,9% и составил 44,94 млн дал, в июне он увеличился на 2,2%, до 8,03 млн дал.