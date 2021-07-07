На алтайском озере построили дамбу, которая защитит несколько сел и камнерезный завод

БАРНАУЛ, 7 июля. Строительство дамбы на озере Белом, прорыв 7 млн кубометров воды из которого грозил затоплением нескольких сел и старинного Колыванского камнерезного завода, завершено в Алтайском крае, сообщает пресс-служба правительства региона в среду.

"На озере Белом у поселка имени 8 Марта в Курьинском районе завершили строительство дамбы. Ручное управление щитовых затворов (шлюзов) позволяет при необходимости регулировать уровень воды в паводковый период. Нормативный срок эксплуатации дамбы - 50 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийная дамба представляла угрозу: около 7 млн кубометров воды могло прорваться из озера Белого, направиться вниз по течению рек Белой и Локтевки и стать причиной подтоплений в селах 8 Марта, Колывань, Казанцево, Усть-Таловка, Курья, Новознаменка, Новофирсово и других.

"Теперь риск развития негативного сценария сведен к нулю. Гидротехническое сооружение надежно выполняет свою функцию. Селяне могут спокойно жить и вести хозяйство, а Колыванский камнерезный завод продолжит выпускать продукцию, знаменитую во всем мире. Угроза затопления миновала", - цитирует пресс-служба главу Курьинского района Алексея Купина.

Работы по строительству нового защитного сооружения рядом с аварийной плотиной XVIII века начались в Курьинском районе в июле 2020 года. На создание дополнительного защитного сооружения выделено 14 млн рублей из бюджета региона.

Плотина XVIII века постройки входила в комплекс гидросооружений, которые приводили в действие водяной агрегат сначала Колывано-Воскресенского медеплавильного завода, а затем Колыванской шлифовальной фабрики. Сейчас она является объектом культурного наследия. Из-за ее аварийного состояния в Курьинском районе был объявлен режим ЧС. Ее разрушение и прорыв воды мог привести к подтоплению сел с населением около 6 тыс. человек и камнерезного завода.