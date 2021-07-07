Гордеев: проблемой в создании Ил-112В является отсутствие кадров на авиазаводе в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 7 июля. /ТАСС/. Отсутствие квалифицированных кадров на Воронежском авиазаводе является одной из проблем, влияющих на создание для Минобороны России нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Об этом в среду в ходе встречи с журналистами сообщил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.

В понедельник в ходе рабочей поездки в Воронеж вице-премьер Юрий Борисов посетил Воронежский авиазавод (Воронежское авиастроительное объединение - ВАСО, входит в дивизион транспортной авиации "ОАК" госкорпорации "Ростех"), где осмотрел летно-испытательную станцию и поднялся на борт Ил-96-300, а также цеха, где собирают самолеты Ил-112В и Ил-96-400М. В ходе поездки он отметил, что специалисты работают над созданием Ил-112 на протяжении последних трех лет.

"Проблема в низком уровне профессионализма. Планы есть на десять лет вперед, столько на Ил-96, столько на Ил-112В. Все есть - план, задание, дорожная карта. Есть проблема смежников, там же несколько сот предприятий, наладить всю организацию производства", - сказал Гордеев.

По словам вице-спикера Госдумы, в планах на воронежском заводе - выйти на производство двух самолетов Ил-96-300 ежегодно, потребность в Ил-112В оценивается на уровне 200 самолетов в течение десяти лет.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года. Он способен перевозить до 5 тонн груза и предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, вооружения. Машина создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. К выпуску планируются две модификации: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В).