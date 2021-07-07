ЦРПТ разработал справочный центр для бизнеса по работе в системе маркировки

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющийся оператором системы маркировки, разработал справочный центр, который поможет бизнесу узнать о маркировке товаров и особенностях работы с ними. Пока сервис работает в тестовом режиме и будет интегрирован с приложением "Честный Знак.Бизнес", сообщает в среду пресс-служба ЦРПТ.

"В настоящее время справочный центр функционирует в beta-режиме и доступен по адресу https://kb.crpt.ru. На сайте можно найти ответы на часто задаваемые вопросы на вебинарах и в службу поддержки, статьи, инструкции, методические рекомендации. В следующих обновлениях в справочном центре появятся обучающие программы с дальнейшим тестированием, форум, где можно будет обсудить вопросы, связанные с маркировкой, партнерские разделы и блоги экспертов маркировки", - пояснили в ЦРПТ.

Кроме того, в справочном центре можно будет задать вопрос эксперту маркировки, а также посмотреть на конкретные примеры: как вывести остатки, промаркировать товары и осуществить приемку или отгрузку маркированного товара.

"Центр развития перспективных технологий заинтересован в том, чтобы бизнесу было комфортно подключаться к системе маркировки и работать в ней. Мы регулярно дорабатываем инструменты и разрабатываем новые сервисы, которые упрощают процессы производства и оборота маркированных товаров и снижают издержки предпринимателей. Новая разработка ЦРПТ позволит быстро интегрироваться в маркировку и поможет определить последовательность действий участников оборота для выполнения операций в системе "Честный знак", - цитирует пресс-служба слова заместителя генерального директора ЦРПТ Реваза Юсупова.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданный на основе государственно-частного партнерства, является оператором системы маркировки.