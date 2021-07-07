Россия примет более 200 стандартов в области искусственного интеллекта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Более 200 стандартов в области искусственного интеллекта примут в России в ближайшие четыре года. Об этом сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев, выступая на "Иннопроме".

По его словам, в конце прошлого года ведомства утвердили программу стандартизации искусственного интеллекта на 2021-2014 годы, предполагающую разработку ряда ГОСТов, которые будут регламентировать безопасность его применения.

"Уже появились первые восемь стандартов в области технологий искусственного интеллекта. До конца этого года появится еще линейка ГОСТов для применения технологий искусственного интеллекта в здравоохранении, клинической медицине. Суммарно в области искусственного интеллекта должно быть разработано 217 стандартов за четыре года, начиная с нынешнего", - сказал он.

Шалаев подчеркнул, что речь идет не о переводных зарубежных стандартах, а российских разработках, не имеющих аналогов в мире.

Он также сообщил, что Росстандарт утвердил 10 ГОСТов в области промышленного интернета вещей, ряд первых ГОСТов в области управления большими данными и надеется в этом году разработать первую линейку ГОСТов в области цифровых двойников производства.