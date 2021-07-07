Суэцкий канал и владелец судна Ever Given подписали мировое соглашение

ИСМАИЛИЯ /Египет/, 7 июля. /Корр. ТАСС Руслан Сулейманов/. Руководство Суэцкого канала и представители компании - владельца контейнеровоза Ever Given, который в марте на шесть дней блокировал судоходство через водную артерию, подписали в среду в египетском городе Исмаилия мировое соглашение. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Соглашение предусматривает конфиденциальность информации, поэтому детали сделки и сумма компенсации официально не разглашаются. "Мы обязуемся сохранять конфиденциальность условий соглашения по урегулированию кризиса с судном Ever Given и соблюдать все права Управления Суэцкого канала", - заявил на пресс-конференции адвокат администрации канала Халед Абу Бакр.

Ранее источник в управлении сообщил ТАСС, что стороны договорились о финансовой компенсации в размере $540 млн, из которых $240 млн будут выплачены на первом этапе, а оставшиеся $300 млн - в течение года в рассрочку. Канал также получит современный катер-буксир.

Тем временем контейнеровоз после снятия с него ареста и урегулирования спора покидает канал спустя 107 дней. В настоящее время он идет в сторону Средиземного моря, чтобы завершить начатый еще в марте маршрут в Роттердам.