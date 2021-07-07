Эксперт: Владимирская область является лидером по созданию промышленных технопарков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Владимирская область является лидером страны по созданию промышленных технопарков, опыт экспертов региона будет использован при реализации новой программы Минпромторга РФ "Лидеры развития инфраструктуры", которая будет запущена в этом году. Об этом на площадке международной промышленной выставки "Иннопром" сообщил ТАСС директор Ассоциации развития кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко.

Программа "Лидеры развития инфраструктуры", в рамках которой при участии экспертов будут формироваться команды для создания и реализации проектов индустриальных парков в субъектах, была презентована на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Заявки на участие в проекте подали 20 регионов страны.

"Мы, как ассоциация, достаточно плотно работаем с Владимирской областью. Владимирская область на сегодняшний день является лидером по созданию промышленных технопарков, и именно на примере технопарка "ИКСЭЛ -Русклимат" в рамках новой программы <…> эксперты Владимирской области, которые создавали этот технопарк, могут делиться своим опытом, потому что на сегодняшний день таких ярких, таких красивых промышленных технопарков в России нет. Наверное, это один из самых ярких", - сказал он.

Промышленный технопарк "ИКСЭЛ" располагается в городе Киржач Владимирской области, это один из крупнейших производителей климатической техники.

Как уточнил ТАСС первый вице-губернатор Владимирской области Александр Ремига, сегодня в регионе действуют четыре промышленных технопарка, три из которых включены в реестр Минпромторга РФ что дает им право на получение господдержки на развитие инфраструктуры. По итогам 2020 года в технопарках было создано более 3,2 тыс. рабочих мест, суммарная годовая выручка резидентов промтехнопарков составила около 12 млрд рублей.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран. Всего 23 крупных зарубежных делегации, самая большая - из Италии.