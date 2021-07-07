Путин поручил кабмину проследить, как в регионах проводят ежемесячные выплаты на детей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал правительству срок до 1 августа на обеспечение реализации мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

Как говорится в перечне поручений главы государства, который опубликован Кремлем в среду по итогам прямой линии Путина, данное указание касается "мониторинга региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов РФ, касающихся назначения и осуществления выплаты", а также "методического сопровождения органов исполнительной власти субъектов РФ и организации работы горячей линии по рассмотрению обращений граждан и организаций по данному вопросу на сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти".

Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.