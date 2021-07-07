Путин поручил обеспечить защиту минимального дохода должника от списания

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин до 1 октября поручил обеспечить принятие решений, необходимых для безотлагательной реализации механизма защиты минимального дохода должника от списания. Об этом сообщается в перечне поручений по итогам прямой линии, опубликованном в среду на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить принятие решений, необходимых для безотлагательной реализации механизма, предусмотренного Федеральным законом от 29 июня 2021 г. № 234-ФЗ "О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Об исполнительном производстве", - говорится в списке поручений.

Также поручается организовать информационно-разъяснительную работу среди граждан о порядке реализации данного механизма. Ответственными по данному поручению назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Подписанный президентом закон гарантирует неприкосновенность минимального дохода, который необходим для существования должника и находящихся на его иждивении лиц. С этой целью заработная плата и иные доходы гражданина-должника, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по РФ, включаются в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.