Первая очередь транспортно-логистического центра "Уральский" будет сдана в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Срок реализации первой очереди транспортно-логистического центра (ТЛЦ) "Уральский" в Свердловской области назначен на 2022 год. В 2024 году центр введут в эксплуатацию, сообщили ТАСС в среду на стенде Свердловский области на международной промышленной выставке "Иннопром".

"По срокам реализации: первая очередь планируется - 2022 год, полный ввод в эксплуатацию - 2024 год. Сейчас ТЛЦ находится на этапе строительства, уже ведутся работы", - сказали на стенде.

Собеседник агентства пояснил ТАСС, что в ТЛЦ "Уральский" будет предусмотрена обработка всех видов контейнерных грузов и комплексное терминальное обслуживание, предусмотрен ветеринарный и фитосанитарный контроль.

Ранее, 6 июля, сообщалось, что узловой мультимодальный транспортно-логистический центр "Уральский" будет создан в Свердловской области, соответствующее соглашение подписали Минтранс России, правительство Свердловской области, ОАО "РЖД" и ООО "Екатеринбургский транспортный терминал".

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран. Всего 23 крупных зарубежных делегации. Партнер выставки - Италия.