Путин поручил к 1 декабря подготовить форму договора на оказание услуг газификации

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства в форме договора по газификации учесть механизм регулирования стоимости этих услуг.

"При подготовке формы комплексного договора на оказание услуг по газификации возможность включения в него организацией исполнителем (газораспределительной организацией) выполнения мероприятий по подключению внутри границ земельного участка заявителя, установки (монтажа) газоиспользующего оборудования, а также формирование механизма регулирования стоимости указанных видов услуг", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам прямой линии. Документ опубликован в среду на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин, на выполнение этого поручения отведен срок до 1 декабря 2021 года.

Во время прямой линии с россиянами 30 июня Путин сообщил, что обсуждал с кабинетом министров разработку единого договора. По его мнению, такой договор нужен, чтобы все, что связано с обустройством участка в рамках газификации домовладений, делалось по единому плану и в рамках централизованных, а значит, по пониженным ценам закупок. Президент отметил, что правительство сейчас разрабатывает типовой договор, чтобы не было необоснованного завышения цен.

При этом глава государства пообещал обеспечить бесплатную газификацию домов до участка. Ранее в послании парламенту Путин поручал в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения.