Титов надеется, что техническая проблема с наименованием шампанского в России будет решена

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель Партии роста Борис Титов считает, что техническая проблема, связанная с определением игристого вина и шампанского в России, будет в ближайшее время решена. Об этом он заявил журналистам в среду, комментируя закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ.

"Если мы уважаем защищенные географическое указания, всячески стараемся это делать в России сегодня, введя эти географические указания, такие как "Анапа", "Темрюк", "Ростов" или "Долина Дона", мы должны уважать такие же защищенные географические указания в других странах, поэтому шампанское должно быть защищено. И, конечно же, шампанским должно прежде всего называться французское [шампанское]. Поэтому мне здесь сложно что-то говорить, я действительно не до конца дочитал этот закон. Я думаю, что это техническая проблема, которая в скором времени [будет решена]", - сказал он.

По его словам, производитель алкогольной продукции Moet Hennessy уже признал, что принятые нововведения "не окажут большого влияния на их продажи". "Они могут писать шампанское на этикетке, но одно техническое требование - указать правильно наш ГОСТ, а это игристые вина, это надо будет указать в акцизной марке", - отметил Титов.

Новый закон о виноделии

2 июля президент РФ Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ. Поправки гласят, что "использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы" в соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии. При этом в закон 1995 года о госрегулировании оборота спиртного внесены изменения, согласно которым в перечислении видов алкогольной продукции слова "игристое вино (шампанское)" заменены словами "игристое вино, включая российское шампанское". Закон определяет и другие особенности производства и оборота винодельческой продукции в целях определения четких правил функционирования отрасли.

Ранее издание РБК сообщило, что производитель алкогольной продукции Moet Hennessy, входящий во французский концерн Louis Vuitton Moet Hennessy, направил российским партнерам письмо, где уведомил о решении прекратить поставки шампанского в Россию на неопределенный срок из-за нового закона, согласно положениям которого компания должна изменить категорию и маркировку продукции с шампанских вин на игристое вино. Позднее в Moet Hennessy сообщили, что компания согласилась использовать для своих напитков наименование "игристое вино" для поставок в Россию и постарается возобновить поставки как можно быстрее.