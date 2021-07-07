Минсельхоз сообщил, что закон не запрещает использование наименования Champagne для вина

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Законодательство РФ не запрещает использование наименования Champagne для винодельческой продукции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

"С 26 июня 2020 г. действует Федеральный закон N 468-ФЗ "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", которым введена классификация винодельческой продукции, видами которой являются, в том числе, вина, игристые вина, крепленые вина. Федеральным законом от 2 июля 2021 г. N 345-ФЗ внесены корреспондирующие изменения в Федеральный закон N 171-ФЗ об алкоголе, которыми предусматривается аналогичная классификация, основанная на международных стандартах. В случае если производитель зарегистрировал в установленном порядке географическое обозначение для винодельческой продукции, в том числе Champagne, то закон не содержит запрета для его использования", - сообщили в министерстве.

Вместе с тем, как отметили в Минсельхозе, указание на этикетке вида винодельческой продукции является обязательным, в том числе для импортируемой продукции. В министерстве также сообщили о том, что информация или запрос по данному вопросу от Европейской комиссии не поступали. В случае поступления Минсельхоз готов организовать консультации по разъяснению действующего законодательства в установленном порядке.

Ранее издание РБК сообщило, что производитель алкогольной продукции Moet Hennessy направил российским партнерам письмо, где уведомил о решении прекратить поставки шампанского в Россию на неопределенный срок из-за нового закона, согласно положениям которого компания должна изменить категорию и маркировку продукции с шампанских вин на игристое вино. Позднее в Moet Hennessy сообщили, что компания согласилась использовать для своих напитков наименование "игристое вино" для поставок в Россию и постарается возобновить поставки как можно быстрее.

Решение компании связано с тем, что 2 июля президент РФ Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ. Документ исключает использование понятия "шампанское" иностранными производителями, разрешая применять его лишь в отношении российского шампанского, произведенного на территории нашей стрны. Таким образом, импортеры будут вынуждены использовать наименование "игристое вино", однако указывать это необходимо только на контрэтикетке продукции.