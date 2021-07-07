"Газпром" в июле запустит сайт для подачи заявок на догазификацию и расчета ее стоимости

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. "Газпром" до конца июля запустит единый сайт, на котором можно будет подать заявку на бесплатное подключение домовладения к газу, а также рассчитать примерную стоимость проведения трубы по своему участку до дома и установки газового оборудования. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ.

"Газпромом" будет запущен единый сайт в конце июля, посвященный догазификации, через который можно будет не только подать заявку, но и получить полную информацию о процессе газификации, скачать памятку для гражданина, сделать предварительный расчет стоимости прокладки сетей внутри участка и установки оборудования", - сказал Новак.

Также для упрощения подачи заявок на бесплатное подключение домов к газу в рамках ускоренной догазификации разрабатываются и другие сервисы. "В ближайшее время заявление на подключение газа можно будет подать не только с помощью сайта или личного присутствия человека, но и через портал Госулуг или многофункциональные центры. Заканчиваем сейчас создание соответствующих сервисов", - добавил Новак.