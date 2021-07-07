ЕЭК рассмотрит предложения президента Белоруссии об ограничении транзита после получения

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рассмотрит предложения об ограничении транзита товаров из Германии через территорию Республики Беларусь в установленном порядке после того, как они поступят в комиссию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЕЭК.

"Пока о каких-то действиях в рамках ЕАЭС говорить преждевременно, так как на сегодняшний день официальных документов в связи с предложениями, озвученными президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, в комиссию не поступало. После поступления они будут рассмотрены в установленном порядке", - отметили в ЕЭК.

В комиссии также отметили, что вопросы экономического давления со стороны третьих стран на страны ЕАЭС пока находятся в информационной плоскости.

"Стоит обратить внимание, что вопрос о результатах консультаций по мерам экономического давления, оказываемого третьими сторонами на государства ЕАЭС, был рассмотрен на Евразийском межправительственном совете 30 апреля в Казани, но пока он находится в информационной плоскости", - заявили в комиссии.

6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по противодействию санкционным мерам выступил с предложением в ответ на санкции Запада против Минска ограничить транзит через территорию республики товаров из Германии в Россию и Китай.