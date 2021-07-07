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Россиянам вернут средства на оплату газификации, сделанную с 21 апреля

"Газпром" оценивает число договоров на газификацию в 28 тыс. штук

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Средства по договорам на газификацию, которые были оплачены после 21 апреля и до вступления в силу нормативно-правовых актов о бесплатной газификации, будут возвращены. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ.

"Граждане, которые подали заявки [на газификацию] с 12 апреля (с момента послания президента РФ федеральному собранию, до вступления в силу новых правил [о бесплатной газификации], также будут иметь право в случае обращения на возврат уплаченных денежных средств по заключенным после 21 апреля договорам", - отметил Новак. По его словам, "Газпром" оценивает число таких договоров в 28 тыс. штук.

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