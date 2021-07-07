Кузбасс дополнительно получил 750 млн рублей на ремонт дорог

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Кемеровская область дополнительно получила 750 млн рублей на приведение в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в среду во время совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином.

"Мы выделили 750 млн [рублей] дополнительно в этом году, буквально неделю назад, на приведение региональных и муниципальных дорог в соответствующее нормативное состояние", - сказал он.

Вице-премьер выразил надежду, что до сентября деньги будут освоены, и "жители реально почувствуют улучшение" состояния дорог.

В прошлом году в Кузбассе отремонтировали 385 км дорог. Почти половина из них - 170 км - были отремонтированы по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги".

Средства на программу развития Кузбасса

Финансирование всех мероприятий программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года будет предусмотрено в федеральном бюджете на ближайшие два года.

"Все проекты, которые у нас пока не обеспечены финансированием, неоднократно я проводил совещания с Министерством финансов, Министерством экономики, с участие администрации президента, [помощника президента РФ] Орешкина Максима Станиславовича. Договорились, что в бюджете 2022-2024 годов все средства предусмотрят", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что финансирование на реализацию ряда включенных в программу проектов уже выделено региону. В частности, более 500 млн рублей направлено на строительство инфраструктурных объектов на горнолыжном курорте Шерегеш на юге Кузбасса, 20 млн рублей также выделено на докапитализацию региональных фондов, которые оказывают господдержку бизнесу, выпускающему импортозамещающие товары. На обеспечение жильем детей-сирот в текущем году выделено более 1 млрд рублей, еще около 2 млрд рублей - на расселение аварийного жилья.

Федеральное финансирование кабмин готов предоставить также и на проект строительства дороги в обход Кемерова, которая разгрузит областной центр от транзитного транспорта и улучшит экологическую ситуацию в городе. Хуснуллин пообещал Путину начать строительство дороги уже в текущем году.

"Порядка 43 млрд будет стоить этот обход, он очень важный для города <…> В этом году мы начнем [строительство], с губернатором очень подробно проговорили, что, как только появляется первый объем документации, входим в работу в этом году и ставим себе задачу закончить за три года", - добавил вице-премьер.

Программа социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года направлена на повышение качества жизни в промышленном регионе и на диверсификацию кузбасской экономики, которая сегодня зависит от угольной промышленности. Программа предусматривает строительство важных для региона инфраструктурных объектов. Общий объем финансирования программы составляет 55,2 млрд рублей, в том числе 51,3 млрд рублей - это средства федерального бюджета. По словам Хуснуллина, реализация программы позволит создать 13 тыс. новых рабочих мест в сферах, не связанных с добычей угля, и привлечь в регион порядка 51 млрд рублей частных инвестиций.