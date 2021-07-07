Россия привлечет на Восточный полигон работников из Белоруссии, Узбекистана и Киргизии

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Правительство РФ планирует привлечь на Восточный полигон строителей из Белоруссии, Узбекистана и Киргизии. Кроме того, реализации проекта поспособствует мобилизация трудовых ресурсов внутри РЖД, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Подали заявку на привлечение [трудовых ресурсов] с Белоруссией. Планируем привезти [специалистов] из Киргизии, Узбекистана, работаем с комиссией [вице-премьера] Татьяны Алексеевны Голиковой, чтобы ускоренно завезти эти рабочие силы", - сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что на данный момент над проектом работает 11 тыс. человек, для его реализации необходимо не менее 15 тыс. человек. По словам Хуснуллина, РЖД должны довести показатель до 15 тыс. человек в течение июля - максимум августа. К концу года мобилизация ресурсов достигнет более 20 тыс. человек. Необходимо мобилизовать трудовые ресурсы и внутри РЖД - это позволит привлечь на стройку несколько тысяч человек, подчеркнул вице-премьер.

РЖД необходимо ускорить работу по проектированию отдельных объектов в рамках расширения и модернизации Восточного полигона, указал Хуснуллин.

"Необходимо РЖД на сегодняшний день ускорить работы по привлечению проектировщиков (для проектов расширения Восточного полигона - прим. ТАСС), ключевой вопрос сейчас - это проектирование. И по освоению средств в объемах этого года. Пока объемы освоения недостаточны, но в то же время хочу сказать, что есть ряд работ, которые выполнены, но не оформлены документарно. Для решения этой задачи я поручил Ростехнадзору выехать на место. Вместе с руководителем они уже на следующей неделе туда вылетают, будут помогать вводить эти объекты, - уточнил Хуснуллин. - Считаю, что мобилизация всех ресурсов даст нам возможность выполнить все поставленные задачи".

Модернизация Восточного полигона - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2021 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн тонн. Реализация второго этапа позволит увеличить пропускную способность магистралей до 180 млн тонн в год до 2024 года. В 2020 году провозная способность БАМа и Транссиба составила порядка 132 млн тонн.