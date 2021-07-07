Строительство новой инфраструктуры на курорте Шерегеш начнется в 2021 году

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Строительство новых инфраструктурных и коммунальных объектов на популярном горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области начнется в 2021 году. Финансирование этих проектов включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, их реализация позволит повысить инвестиционную привлекательность курорта, сообщил в среду заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочего совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином.

"Инвестиционную привлекательность комплекса [Шерегеш] сдерживали устаревшие системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортные заторы в пиковый сезон. В Шерегеше в этом году мы начинаем реконструкцию системы водоснабжения, строительство газовой котельной, объекты коммунальной инфраструктуры, депо пожарное. Строительство инфраструктуры комплекса Шерегеш позволит снизить существующие ограничения, что приведет к увеличению количества туристов", - сказал Хуснуллин.

Он напомнил, что первый транш на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше уже выделен Кузбассу из резервного фонда правительства РФ в размере 543 млн рублей.

Шерегеш является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. На его территории работают более 80 гостиниц, доступны 26 горнолыжных трасс общей протяженностью более 50 км и 18 подъемников. В программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, заложено 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей.

К 2025 году в развитие курорта также планируется привлечь не менее 8,45 млрд рублей частных инвестиций. Предполагается строительство семи трех-, пятизвездочных гостиниц, комплекса апартаментов общим фондом более 1 тыс. номеров, первого в Шерегеше детского лагеря, сноутюбинга. Также запланирован запуск самой скоростной канатной дороги в России. К 2024 году около курорта должны построить аэропорт. Ожидается, что развитие курорта позволит создать дополнительно почти 1,7 тыс. новых рабочих мест в несырьевом секторе и разместить больше туристов. В минувшем горнолыжном сезоне Шерегеш принял более 2 млн отдыхающих, установив рекорд по посещаемости за всю свою историю.