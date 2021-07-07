"Русснефть" не будет поставлять нефть в адрес Glencore в июле

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Нефтяная компания "Русснефть", входящая в группу "Сафмар", не планирует в июле поставки в адрес трейдера Glencore, сообщил ТАСС источник.

"В последнее время экспортные объемы в адрес швейцарского трейдера отправляются не более пяти раз в год, "Русснефть" в последнее время работает с рядом других трейдинговых компаний", - сказал он.

Ранее ЕС внесли в санкционный список совладельца группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Соответствующий список ЕС был опубликован 21 июня, как мера воздействия на белорусские власти после инцидента с самолетом Ryanair. В документе ЕС Гуцериев называется "давним другом" Александра Лукашенко, который имеет деловые интересы в энергетической, калийной и туристической сферах Белоруссии.

Швейцарскому трейдеру Glencore через структуру Rambero Holding в "Русснефти" принадлежит 23,46%. Прочие акционеры владеют 16,92% акций компании. Основной контроль в компании принадлежит компаниям из периметра группы "Сафмар".

В Glencore не стали комментировать информацию по сотрудничеству с "Русснефтью" после включения Гуцериева в санкционный список.

О том, что трейдер прекратит закупки нефти у компании в июле, ранее сообщал Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, это связано с санкциями.

"Русснефть" входит в десятку крупнейших по добыче в стране. Объем 2P запасов компании превышает 200 млн тонн (SPE).