Маркетплейс ВБЦ хочет продать часть акций "стратегу" и провести IPO к 2026 году

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Финансовый маркетплейс ВБЦ рассматривает возможность продажи пакета акций стратегическому инвестору в размере от 5% до 30% перед публичным размещением акций (IPO) на Московской бирже, запланированном на 2024-2026 год. Об этом ТАСС сообщил глава группы ВБЦ Семен Теняев.

"Группа компаний ВБЦ рассматривает возможность продажи пакета акций в размере от 5% до 30% перед выходом на IPO, запланированном на 2024-2026 год. Интерес к покупке пакета акций уже проявили несколько крупных инвестфондов и банковских структур. В настоящее время ведутся переговоры с международными аудиторами о проведении независимой оценки бизнеса группы", - сообщил Теняев.

Он уточнил, что размещение акций на Московской бирже запланировано после достижения группой плановой выручки 10 млрд рублей. Прогнозная оценка стоимости компании к моменту IPO - $1 млрд.

По словам Теняева, в настоящее время компания развивается на собственные средства и рассматривает возможность инвестирования и приобретения технологичных стартапов для ускорения роста.

Компания ВБЦ основана в 2016 году. В группу ВБЦ входят одноименный финансовый маркетплейс для бизнеса, аккумулирующий более 50% рынка электронных банковских гарантий и кредитов для МСБ, приложение TenChat, финтех-лаборатория "ВБЦ Лаб" и еще ряд проектов. Также на платформе маркетплейса ВБЦ в 2020 году запущен пилотный проект сервиса по подбору и выдаче финансовых продуктов для физических лиц: потребительских кредитов, микрозаймов, дебетовых и кредитных карт.

По итогам 2020 года консолидированная неаудированная выручка группы ВБЦ составила 1,56 млрд рублей, продемонстрировав рост 124% по сравнению с итогами 2019 года (696 млн рублей). Показатель EBITDA впервые в истории компании превысил 100 млн рублей.

По итогам 2021 года компания прогнозирует рост выручки на 40%, EBITDA - как минимум на 50%.