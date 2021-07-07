Губернатор Кубани поручил разработать проект расширения моста на подтопленной трассе

ТУАПСЕ, 7 июля. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил своим заместителям в среду в ходе объезда подтопленных из-за осадков территорий в Туапсинском районе разработать предпроектную документацию по расширению автодорожного моста на федеральной трассе Джубга - Сочи, из-за которого при выпадении сильных осадков регулярно подтапливает население.

Туапсинский район Краснодарского края - один из наиболее сильно пострадавших при июльских подтоплениях в регионе, из-за дождей здесь было прервано движение по федеральной трассе.

"Раз в три-пять лет подтапливаются домовладения до моста в силу того, что мост является естественным препятствием. То есть получается, надо мост расширять. Это федеральная трасса, мы должны на федеральный уровень выходить с конкретным предложением - расширить мост. Проработайте решение: сделайте предпроектное решение - обоснование за счет средств краевого бюджета, а далее мы пойдем на уровень Минтранса страны с точки зрения расширения моста", - сказал глава региона.

Он добавил, что предпроектная документация должна пройти соответствующие экспертизы и иметь заключение о том, что расширение моста позволит избежать дальнейших подтоплений населения. Поручение было им дано во время объезда подтопленных территорий в поселке Лермонтово в районе автомобильного моста федеральной трассы Джубга - Сочи.

Как отметил глава региона, в этот раз подтопленным оказалось почти все село Лермонтово, вода поднялась почти на 6 метров. По последним данным, в селе проживают порядка 1,5 тыс. человек, летом население значительно увеличивается из-за приезжающих туристов. Кондратьев подчеркнул, что мост необходимо расширять, либо "всех, кто живет до моста, переселять".

Сильные дожди начались в Сочи в воскресенье. По данным синоптиков, циклон пройдет по всей Кубани. Режим ЧС действует в Сочи, Горячем Ключе, Славянском, Северском, Туапсинском районах. В регионе из-за схода селей и скопления воды перекрывали федеральные трассы. Купание на пляжах на побережье было запрещено.