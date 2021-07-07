Годовая инфляция в России в июне составила 6,5%

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в июне ускорилась до 6,5%, по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,69%, следует из данных Росстата.

Продовольственные товары в июне подорожали на 0,64% по сравнению с маем и на 7,9% в годовом выражении, непродовольственные товары - на 0,68% и 7,04% соответственно. Стоимость услуг выросла на 0,76% в месячном выражении и на 3,95% в годовом.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что министерство видит тренд на снижение инфляции и не ожидает сильных колебаний. Министр подчеркнул, что месячном выражении с 1 по 28 июня рост потребительских цен замедлился по сравнению с маем. Решетников добавил, что министерство по-прежнему рассчитывает на дефляцию в августе.

Недельная инфляция

Инфляция в России за период с 29 июня по 5 июля 2021 года составила 0,46%.

Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,23%.

С начала года потребительские цены выросли на 4,53%. В годовом выражении инфляция на 5 июля 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 6,12%.

Продовольственные товары

За отчетную неделю цены выросли на баранину - на 0,5%, обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) - на 0,4%, маргарин, стерилизованное молоко, сычужные сыры, макаронные изделия и пшеничную муку - на 0,3%, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, мороженую рыбу, печенье, рис, гречневую крупу и водку - на 0,2%, говядину, свинину, сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания, пастеризованное молоко, жирный творог, соль, вермишель, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов - на 0,1%.

Цены на куриное мясо в среднем по стране не изменились, при этом в 29 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-0,9%, в 9 субъектах - на 1-3,3%. В 18 субъектах цены не изменились. В 29 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-2,5%.

Цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,1%, в том числе в 28 субъектах Российской Федерации - на 0,1-0,9%, в 5 субъектах - на 1-3,4%. В 35 субъектах Российской Федерации цены не изменились. В 17 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1,1%.

Цены на подсолнечное масло в среднем по России увеличились на 0,1%. В 32 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,9%, в 4 субъектах - на 1-2,9%. В 30 субъектах цены не изменились. В 19 субъектах цены снизились на 0,1-2%.

Куриные яйца в среднем по стране подешевели на 1,1%, в том числе в 26 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1,5%, в 22 субъектах - на 1,6-3%, в 14 субъектах - на 3,1-9,3%. В 6 субъектах цены на яйца куриные не изменились. В 8 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-0,9%, в 9 субъектах - на 1-6,6%.

Непродовольственные товары и медикаменты

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: аллохол и левомеколь - на 0,5%, корвалол и бромгексин - на 0,4%, нимесулид - на 0,3%, валидол и поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,1%. Цены на поливитамины без минералов отечественные снизились на 0,2%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: детские подгузники - на 0,9%, зубные щетки - на 0,6%, туалетная бумага - на 0,5%, хозяйственное и туалетное мыло, стиральный порошок, женские прокладки, пеленки для новорожденных - на 0,2%, сухие корма для домашних животных - на 0,1%.

Цены на зубную пасту снизились на 0,2%.

Среди строительных материалов увеличились цены: на обрезные доски - на 7,5%, древесностружечные плиты, ориентированно-стружечные - на 6,3%, металлочерепицу - на 4,2%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на отечественные легковые автомобили- на 2,4%, отечественные сигареты с фильтром - на 1%, легковые автомобили иностранных марок и телевизоры - на 0,5%, шампуни - на 0,4%, электропылесосы - на 0,3%, смартфоны, мужские носки, женские колготки - на 0,1%.

В то же время джинсы и спортивные костюмы для детей подешевели на 0,1%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо увеличились на 0,2%.

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в июне подорожали в среднем на 0,5%. В том числе цены на гепарин натрия выросли на 2,6%, валидол - на 2,1%, левомеколь, йод - на 1,3%, корвалол, валокордин, настойка пустырника, флуоцинолона ацетонид, метамизол натрия (анальгин отечественный), аллохол - на 0,6-1%.

Одновременно снизились цены на отечественные поливитамины без минералов, линекс - на 0,7%, таурин - на 0,4%, троксерутин - на 0,3%.

Цены на легковые автомобили иностранных марок, дорожные велосипеды для взрослых и мотоциклы выросли на 0,8-1,3%. Мебель, посуда, ковры и ковровые изделия в среднем подорожали на 0,8-1,6%.

Кроме того, увеличились цены на садовые лопаты - на 2,4%, дрова - на 2,2%, напольные электропылесосы, мониторы для настольного компьютера, фотоаппараты, пластмассовые игрушки, женские летние туфли, ранцы, рюкзаки для школьников, бумажные носовые платки, уголь - на 0,8-1,1%. Вместе с тем снизились цены на стиральные машины, телевизоры, смартфоны, микроволновые печи, бытовые плиты, ноутбуки, беспроводные наушники, флеш-накопители USB, роликовые коньки, свежесрезанные цветы, пену для бритья, отдельные виды одежды и обуви - на 0,3-1,1%

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,58%.

Услуги

В июне зафиксирован рост стоимости услуг туризма. Так, поездка на отдых в Турцию стала дороже на 38,9%, путевки в дома отдыха и пансионаты - на 10,7%, санатории - на 6,5%, экскурсионные туры по России - на 0,7%. В то же время поездки на отдых в ОАЭ подешевели на 1,3%. Цены на проживание в гостиницах (от одной до двух звезд) увеличились на 5,6% и 4,2% соответственно, в хостелах - на 2,9%. Одновременно цены на проживание в гостиницах (от трех до пяти звезд) снизились на 2,5% и 6,3% соответственно.

В группе услуг пассажирского транспорта выросли цены на проезд в различных вагонах поездов дальнего следования - от 2,7% до 23,8%, авиаперелет экономическим классом - на 1,8%, проезд в такси - на 1,1%, аренду автомобиля - на 0,8%.

Из прочих наблюдаемых услуг подорожали: междугородная и городская телефонная связь - на 3,6% и 1,6% соответственно, установка пластиковых окон - на 2,8%, клинический осмотр животного - на 1,1%, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (каско) - на 1%, устная консультация юриста по семейным вопросам - на 0,8%, аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, печать цветных фотографий - на 0,7%. При этом абонентская плата за доступ к сети Интернет стала дешевле на 1,1%, годовая стоимость полиса добровольного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) - на 0,8%, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи - на 0,2%.

Цены на поездки на отдых в Турцию выросли на 7,8%, путевки в дома отдыха, пансионаты - на 1,5%, санатории - на 1,3%, проживание в гостинице 1* или в мотеле - на 0,2%.

Цены на проживание в гостинице 3* снизились на 3,7%, в гостиницах 4-5* - на 1%, в гостинице 2* - на 0,7%.

Традиционно с начала июля выросли тарифы на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг: на услуги по электроснабжению - на 4,3%, водоотведение - на 3,4%, сжиженный газ - на 3,3%, холодное водоснабжение - на 3,2%, горячее водоснабжение - на 3,0%, отопление - на 2,7%, плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов - на 0,4%.