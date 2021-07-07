Рост цены бензина с 29 июня по 5 июля был более чем в 2,5 раза ниже инфляции

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Цена бензина в РФ с 29 июня по 5 июля выросла на 0,17% при уровне инфляции в среднем по России в 0,46%. В предыдущую неделю она также была ниже среднего по России уровня роста цен, следует из данных Росстата.

В целом в июне рост стоимости бензина также оказался ниже уровня инфляции (0,58% против 0,69%), при этом с начала года цена выросла на 4,44%, что выше инфляции в 4,19%.

В отличие от бензина цены на дизельное топливо растут ниже инфляции с начала года. За неделю с 29 июня по 5 июля они увеличились на 0,2%, а с начала июня их рост составил 0,14%. С начала года стоимость дизеля выросла на 2,7%.

"Минэнерго России отмечает стабильную динамику розничных цен на бензин, не превышающую инфляцию. Вследствие роста спроса, производство топлива постепенно растет и в настоящий момент находится выше уровня потребления. Ежесуточные отгрузки по бензинам по оперативным итогам июня находятся на уровне в 59,5 тыс. тонн по АИ-92 и 46,2 тыс. тонн по бензину АИ-95, что в среднем на 4,7 % выше аналогичного периода 2019 года", - прокомментировали данные Росстата в Минэнерго.

В Минэнерго добавили, что текущий тренд по росту поставок на внутренний рынок является закономерным также с учетом стабильной работы скорректированного демпферного механизма.

"Цены на бензин идут ниже инфляции, поскольку сработал демпфирующий механизм. Нефтяным компаниям не было смысла повышать цены, поскольку они получали средства в рамках работы механизма. Кроме того, с июня увеличилась нефтедобыча в рамках соглашения ОПЕК+, соответственно сырья стало больше", - сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, динамика топливных котировок уже отыграла весенний рост цен и при действии демпфера никаких рисков для роста цен выше инфляции нет. Также вероятно повлияла возможность запрета экспорта нефти, добавил он. "Летом, думаю, цены также будут оставаться в рамках инфляции, а в августе, если откроют авиасообщение со странами, давление на спрос снизится", - подчеркнул эксперт.