Свекла и морковь подорожали в июне

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Цена на свеклу в РФ в июне выросла на 58,4% по сравнению с показателем за май, на морковь - на 37%, картофель - 20,3%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"В июне прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на свеклу столовую - 58,4%, морковь - 37,0%, картофель - 20,3%, капусту белокочанную свежую - 14,3%, виноград - 2,8%", - сообщили в ведомстве.

Вместе с тем, по данным Росстата, цены на огурцы снизились на 21,8%, помидоры - на 16,2%, бананы - на 4,5%, чеснок - на 4,4%, зелень и грибы свежие - на 2,7% и 2,2% соответственно. Крупа гречневая в среднем по России подорожала на 1,7%, при этом в 21 субъекте Российской Федерации - на 0,1-0,9%, в 20 субъектах - на 1,0-1,9%, в 16 субъектах - на 2,0-2,9%, в 14 субъектах - на 3,0-6,1%. В 4 субъектах цены не изменились. В 4 субъектах цены на крупу гречневую снизились на 0,1-0,9%, в 6 субъектах - на 1,0-8,9%.

На сахар-песок цены в среднем по России выросли на 0,8%, при этом в 24 субъектах Российской Федерации - на 0,1-0,9%, в 19 субъектах - на 1,0-1,9%, в 8 субъектах - на 2,0-7,1%. В 15 субъектах цены не изменились. В 14 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-0,9%, в 5 субъектах - на 1,0-5,9%. Прирост цен на масло подсолнечное в среднем по России составил 0,5%, при этом в 23 субъектах Российской Федерации - 0,1-0,5%, в 16 субъектах - 0,6-1,0%, в 16 субъектах - 1,1-1,9%, в 8 субъектах - 2,0-7,0%. В 8 субъектах цены не изменились. В 8 субъектах цены на масло подсолнечное снизились на 0,1-0,9%, в 6 субъектах - на 1,0-2,6%.

Стоимость яиц снизилась

В Росстате также сообщили о том, что яйца куриные в среднем по России подешевели на 12,2%, при этом в 5 субъектах Российской Федерации - на 0,9-4,9%, в 14 субъектах - на 5,0-9,9%, в 48 субъектах - на 10,0-19,9%, в 14 субъектах - на 20,0-24,8%. В Сахалинской области и Чукотском автономном округе цены на яйца куриные не изменились. В Магаданской области и Камчатском крае они подорожали на 2,2% и 0,8% соответственно.

Среди прочих продовольственных товаров стали дороже: майонез - на 2,7%, рыба живая и охлажденная - на 2,4%, баранина (кроме бескостного мяса), печень говяжья, маргарин, карамель, ужин в ресторане - на 1,6-1,9%, свинина бескостная, рыба соленая, маринованная, копченая, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, мясные для детского питания, крупы овсяная и перловая, горох и фасоль, конфеты шоколадные, молоко сгущенное с сахаром, мороженое сливочное - на 1,2-1,5%. Вместе с тем цены на пшено и отдельные виды алкогольных напитков снизились на 0,1-0,4%.