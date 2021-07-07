Стоимость яиц в России за неделю снизилась на 1,1%

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Стоимость яиц в России за неделю с 29 июня по 5 июля 2021 года снизилась на 1,1%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 1,1%, в том числе в 26 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1,5%, в 22 субъектах - на 1,6-3%, в 14 субъектах - на 3,1-9,3%. В 6 субъектах цены на яйца куриные не изменились. В 8 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-0,9%, в 9 субъектах - на 1-6,6%", - отмечается в сообщении ведомства.

По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,4%, в том числе на огурцы - на 6,3%, помидоры - на 5,1%, картофель - на 3,2%, лук репчатый - на 1,3%. В то же время цены на морковь выросли на 5,4%, капусту белокочанную - на 3,6%, яблоки - на 0,1%.

Цены на колбасу полукопченую и варено-копченую, масло сливочное снизились на 0,2%, колбасу вареную, сметану и чай черный - на 0,1%.

В то же время за период с 29 июня по 5 июля 2021 г. выросли цены: на баранину - на 0,5%, обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) - на 0,4%, маргарин, молоко стерилизованное, сыры сычужные, макаронные изделия и муку пшеничную - на 0,3%, консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания, рыбу мороженую, печенье, рис, крупу гречневую и водку - на 0,2%, говядину, свинину, сосиски, сардельки, консервы мясные для детского питания, молоко пастеризованное, творог жирный, соль, вермишель, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов - на 0,1%.

Цены на масло подсолнечное в среднем по России увеличились на 0,1%. В 32 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,9%, в 4 субъектах - на 1,0-2,9%. В 30 субъектах цены не изменились. В 19 субъектах цены снизились на 0,1-2%.

Стоимость сахара

Как сообщили в ведомстве, цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,1%, в том числе в 28 субъектах Российской Федерации - на 0,1-0,9%, в 5 субъектах - на 1,0-3,4%. В 35 субъектах Российской Федерации цены не изменились. В 17 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1,1%.

Цены на мясо кур в среднем по стране не изменились, при этом в 29 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-0,9%, в 9 субъектах - на 1,0-3,3%. В 18 субъектах цены не изменились. В 29 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-2,5%.