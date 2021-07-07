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Новак: сроки строительства газопроводов в РФ в рамках газификации сократятся на полгода

Последние поправки в Градостроительный кодекс, принятые в весеннюю сессию, исключили получение разрешений на строительство газовых сетей давлением до 1,2 мПа, отметил вице-премьер

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Программа догазификации в России упростит правила и ускорит сроки строительства газовой инфраструктуры, необходимой для подведения газа к участкам граждан, сказал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

По словам Новака, последние поправки в Градостроительный кодекс, принятые в весеннюю сессию, исключили получение разрешений на строительство газовых сетей давлением до 1,2 мПа. "Это позволит сократить сроки строительства и ввода в эксплуатацию газопровода минимум на шесть месяцев. Кроме того, поправки в Налоговый кодекс позволят снизить размер госпошлины на регистрацию прав на ГРО. Госпошлина снизится с 22 тыс. рублей до 2 тыс. рублей, то есть в 11 раз", - сказал он.

Новак также добавил, что готовятся изменения для упрощения подготовки проектной документации при строительстве газопроводов низкого давления, а также сокращения сроков принятия решений об установлении и регистрации публичных сервитутов на земельные участки.

Наконец, сама процедура подачи заявок граждан на подключение к газу будет упрощена, сказал Новак. В скором времени подать заявку можно будет и через портал Госуслуг.

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