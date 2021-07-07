Лайнер "Петр Великий" могут использовать для круизов по Каспию, Азову и Черноморью

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Круизный лайнер "Петр Великий" может быть использован для маршрутов не только по Волге, но и сразу по трем морям - Каспийскому, Азовскому и Черному. Об этом сообщила в среду заместитель генерального директора компании "Мостурфлот" (будет оперировать судном) Светлана Гончарова во время заседания в Совете Федерации по теме развития круизов по Волге.

"Нашей компанией были разработаны несколько маршрутов, которые объединяют волжские, каспийские круизы и круизы по трем морям. Один из круизов продолжительностью 12 дней: из Москвы идем по всей Волге до Астрахани, выходим в Каспийское море и идем до Баку <…> Следующий круиз, который нами разработан, это "Приключение на трех морях": выход из Баку по Каспийскому морю, мы по Волго-Донскому каналу выходим в Азовское море и доходим до Сочи в Черном море", - сказала Гончарова.

Она уточнила, что компания также рассматривает вопрос о создании маршрутов до Турции. Круизы могут быть выполнены на лайнере "Петр Великий", который сейчас строится. "Этот теплоход не только отвечает современным требованиям по сервису, размещению, но и дает возможности как раз совершить те самые круизы, о которых я ранее сказала", - сказала Гончарова.

По ее словам, "Петр Великий" можно использовать и для кругового круиза по Каспию с заходом в пять государств, но для этого в российской части маршрута - городах Махачкала и Дербент - необходимо построить портовую инфраструктуру, в том числе с пунктами пропуска.

Круизное судно (проекта PV300VD) вместимостью 300 пассажиров было заложено на астраханском заводе в августе 2016 года, старт его строительству дал президент России Владимир Путин. Четырехпалубный лайнер будет соответствовать пятизвездочному отелю: на борту будут располагаться рестораны, тренажерные залы, спа-салоны, сауны. Суда подобного класса не строились в России более 60 лет.

Ранее сообщалось, что стоимость лайнера по контракту составит около 4,17 млрд рублей. В мае 2019 года судно спустили на воду для достройки, оснащения оборудованием и внутренней отделки помещений.