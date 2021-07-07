Чернышенко: около 100 тыс. школьников пройдут курсы в сфере искусственного интеллекта

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Десятки тысяч школьников смогут в ближайшие годы пройти обучение на курсах в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"В рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" большое внимание уделяется профессиональной переподготовке специалистов по новым профессиям в этой области. Особый акцент на будущих специалистах, чтобы заранее сориентировать их на высокотехнологическую область. В течение ближайших лет около 100 тыс. школьников пройдут специальные образовательные курсы, нацеленные на освоение практических навыков в сфере ИИ. Многие из ребят смогут продолжить свое обучение по специализированным программам высшего образования", - сказал собеседник ТАСС.

Чернышенко также отметил, что федеральным проектом предусмотрены гранты на разработку, применение и коммерциализацию решений в сфере ИИ. "До 2024 года проекты студентов, разработчиков технологических решений и стартапов будут поддержаны грантами на сумму до 4 млн, до 8 млн и до 20 млн рублей. Кроме того, ИИ-стартапы могут получить гранты размером до 800 тыс. рублей на развитие бизнес-компетенций у команд разработчиков. Получатели этих грантов смогут воспользоваться акселерационными программами в аккредитованных акселераторах", - сказал вице-премьер.

Чернышенко отметил, что вокруг темы ИИ до сих пор много стереотипов. "Конкретные примеры доказывают, что технология - большой помощник людям. Запуск ИИ в работу службы 122 значительно облегчил труд операторов, что помогло принять больше звонков и помочь большему числу граждан. Современные способы диагностики с помощью ИИ помогают врачам своевременно реагировать и спасать жизни", - сказал он. Технологические решения на основе ИИ уже активно внедряются в программы цифровой трансформации ведомств. "МВД использует их в идентификации и оперативном поиске человека по фотоизображению или в городской системе видеонаблюдения, а МЧС - в прогнозировании чрезвычайных ситуаций", - напомнил вице-премьер.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что почти половина россиян (48%) доверяет технологиям искусственного интеллекта. Воспользовались бы возможностью применять искусственный интеллект, чтобы меньше работать при сохранении уровня дохода, 67% респондентов, 29% опрошенных не стали бы так делать.

Половина опрошенных (50%) хотели бы в ближайшее время пройти обучение в сфере технологий искусственного интеллекта, в то время как 49% не имеют такого желания. 81% знают термин "искусственный интеллект". Среди определений данного термина опрошенные назвали искусственный интеллект технологиями, имитирующими мыслительные функции человека (30%), разумными машинами или программами (27%),

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 и 3 июня 2021 года по заказу АНО "Национальные приоритеты" в рамках реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпроекта "Цифровая экономика".