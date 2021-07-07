ФАС проверит крупных строителей и производителей стройматериалов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила своим территориальным органам проверить крупные строительные организации и производителей основных строительных материалов из-за продолжающегося роста цен на рынке. Об этом говорится в сообщении ФАС в официальном Telegram-канале.

"ФАС поручила своим территориальным органам провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов", - сказано в сообщении.

Причиной такого решения стало продолжающееся повышение цен на рынке строительства и смежных рынках (бетон, кирпич, древесные материалы, ПВХ-продукция), отмечает ФАС. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ведомство примет соответствующие меры.