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ФАС проверит крупных строителей и производителей стройматериалов

Такое поручение территориальным органам ведомства дано из-за роста цен

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила своим территориальным органам проверить крупные строительные организации и производителей основных строительных материалов из-за продолжающегося роста цен на рынке. Об этом говорится в сообщении ФАС в официальном Telegram-канале.

"ФАС поручила своим территориальным органам провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов", - сказано в сообщении.

Причиной такого решения стало продолжающееся повышение цен на рынке строительства и смежных рынках (бетон, кирпич, древесные материалы, ПВХ-продукция), отмечает ФАС. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ведомство примет соответствующие меры.

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