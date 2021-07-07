МЧС и "Транснефть" подписали соглашение о предупреждении и ликвидации разливов нефти

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев подписали соглашение о сотрудничестве министерства и компании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Взаимодействие нацелено на реализацию единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности. Основными направлениями сотрудничества являются информационный обмен и совместные меры, направленные на повышение уровня цифровизации и противопожарной защиты, предупреждение и ликвидацию разливов нефти", - сказали в пресс-службе.

В министерстве надеются, что соглашение улучшит систему предупреждения разливов нефтепродуктов на объектах магистрального транспорта и будет в целом благоприятствовать развитию России. Отмечается, что документ вступил в силу с момента подписания.

ПАО "Транснефть" - компания, владеющая всеми магистральными нефтепроводами РФ, обеспечивает транспортировку около 84% добываемой в России нефти. Это свыше 68 тыс. км магистральных трубопроводов, более 500 насосных станций и 24 млн куб. м резервуарных емкостей.