Минсельхоз заявил, что увеличение посевов овощей поспособствует стабильным ценам на них

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Увеличение посевных площадей под овощи будет способствовать сохранению стабильных цен на них. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"В 2021 году посевные площади под овощами увеличены, что будет способствовать росту валовых сборов и сохранению стабильного уровня цен на эту продукцию", - отметили в министерстве.

В Минсельхозе напомнили, что за прошедшую неделю отпускные цены на плодоовощную продукцию "борщевого набора" снизились, что обусловлено поступлением урожая нового сезона. Так, по данным на 7 июля, цены производителей на картофель упали на 4,9% (-3,5% за месяц), на морковь - на 6,4% (-3,1% за месяц). Продолжили дешеветь огурцы (-4,8% за неделю, -15% за месяц) и помидоры (-4,4% за неделю, -18,5% за месяц). Стоимость репчатого лука за неделю сохранилась на стабильном уровне (+0,4%, -11,1% за месяц), цена на белокочанную капусту в настоящий момент на 22,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, в министерстве отметили снижение стоимости яблок за неделю на 2% (за месяц - на 4,3%, за год - на 17,9%).

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