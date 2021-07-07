Белый дом пока не ожидает личного участия Байдена в переговорах вокруг сделки ОПЕК+

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Американская администрация в данный момент не ожидает, что президент США Джо Байден лично примет участие в контактах с иностранными коллегами на тему переговоров ОПЕК+. Об этом заявила в среду журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"На данном этапе у нас нет никаких ожиданий на этот счет или прогнозов", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. Она также вновь подтвердила, что вашингтонская администрация "находится в контакте с ключевыми участниками этих дискуссий". "Мы воодушевлены тем, что они продолжаются, но ничего нового сказать не можем", - добавила она.

Ранее участники переговорного процесса в разговоре с ТАСС сообщили, что внутренние консультации между странами ОПЕК+ после неудавшихся встреч в начале июля продолжаются, однако о новой встрече на этой неделе говорить не приходится.

Июльские переговоры нефтедобывающих стран ОПЕК+ оказались самыми затяжными в истории альянса. За пять дней министры не смогли прийти к согласию по вопросу о том, на каких условиях продлевать соглашение после апреля 2022 года, когда его действие завершается.

В апреле 2020 года, когда участникам соглашения ОПЕК+ не удавалось продлить сделку, державшуюся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех предыдущих лет, Дональд Трамп, который тогда был президентом США, провел несколько телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.