Названы самые невостребованные вакансии лета

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Врачи-трансфузиологи, котломойщики и перегонщики каршеринга вошли в список самых невостребованных вакансий этого лета. Об этом свидетельствуют результаты исследования исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Сервис изучил более 500 тыс. вакансий, опубликованных на сайте за полтора месяца лета 2021 года, и выяснил, на какие вакансии соискатели откликаются реже всего.

"Так, с начала лета наихудший результат демонстрировали позиции врача-трансфузилога (лечат заболевания плазмы и крови): 0,29% просмотров заканчиваются откликом или звонком соискателя, также заведениям общепита очень сложно найти котломойщика (0,2% откликов), а сервисам краткосрочной аренды машин - перегонщиков каршеринга (1% откликов)", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что спрос на врачей продолжает быть высоким везде - за год количество вакансий выросло на 39% (июнь 2021 года к июню 2020 года). По данным исследования, сегодня вакансии врачей-трансфузиологов открыты по всей стране - спрос на них вырос в четыре раза. В основном специалистов ищут государственные медучреждения, часто с пометкой "переезд" в отдаленные северные поселки. Там врачам готовы предложить жилье, при этом рассматриваются кандидаты без опыта работы (доход от 30 тыс. рублей).

Кроме того, из-за отсутствия мигрантов не снижается спрос на рабочий персонал. Гостиницы, столовые, рестораны и кафе в разных регионах ищут котломойщиков без опыта работы для мытья кухонного инвентаря, готовы предоставлять питание и платить в среднем 28 тыс. рублей.

"Самая экзотическая невостребованная специальность этого лета - механик-перегонщик каршеринга. Разыскиваются кандидаты со стажем вождения от двух лет, которые по ночам будут перегонять автомобили в сервис или на автомойку, производить мелкий ремонт и строго соблюдать правила ПДД (доход до 45 тыс. рублей). Перегонщики нужны в Екатеринбурге, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге", - следует из исследования.