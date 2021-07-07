МЭР: риски роста мировых цен на металлопродукцию в перспективе двух месяцев сохранятся

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Риски дальнейшего роста мировых цен на металлопродукцию в перспективе двух месяцев сохранятся из-за увеличения спроса, говорится в обзоре Минэкономразвития РФ "О текущей ценовой ситуации".

"Риски дальнейшего роста цен на металлопродукцию в перспективе двух месяцев сохранятся из-за опережающего роста спроса (по сравнению с мировым производством) со стороны крупнейших экономик. Вместе с тем сдерживающее влияние на цены будут оказывать меры Китая по "охлаждению" рынка черных металлов", - говорится в обзоре.

Отмечается, что с 29 июня по 5 июля на мировом рынке черных металлов по большинству позиций наблюдалось снижение цен. "Импортные цены на лом черных металлов в Турции (основной бенчмарк рынка металлолома) понизились на 0,6% после сопоставимого роста в июне. Российские экспортные цены на металлолом опустились на 12,5%, на горячекатаный и холоднокатаный прокат - на 5% и 4%", - говорится в обзоре.

При этом противоположную динамику продемонстрировали только фьючерсные цены на арматуру, которые выросли в первую неделю июля на 1,6% после снижения на 1,5% в июне.