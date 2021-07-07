Компания "Эльгауголь" предложила построить ж/д ветку в направлении Тихого океана

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Компания "Эльгауголь" предложила построить железнодорожную линию от Эльгинского месторождения в направлении Тихого океана, проект обсуждается с РЖД. Об этом глава РЖД Олег Белозеров сообщил в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Вы сказали сейчас, наверное, имели Эльгу в виду, где ежедневно идет 9-10 составов на сегодняшний момент по объемам. Коллеги предложили вариант построить вообще отдельную ветку в сторону Тихого океана при условии, если им дадут возможность вывозить уголь. То есть это будет даже не БАМ и не Транссиб, а еще одна новая ветка выше, такая третья параллельная, в сторону Тихого океана, мы тоже этот вариант сейчас вместе с ними рассматриваем, будем предлагать дополнительно в правительство, чтобы расширить и эти мощности", - сказал глава РЖД.

"Если это целесообразно - делайте и это. Но надо что-то делать, нельзя просто сидеть", - сказал в ответ Путин.

Эльгинское месторождение угля, расположенное в Якутии, - одно из крупнейших в мире. Запасы месторождения по классификации JORC достигают 2,2 млрд т коксующегося угля.

В апреле 2020 года "А-Проперти" закрыла сделку по покупке 51% в компаниях "Эльгауголь", "Эльга-дорога" и "Мечел Транс Восток" у "Мечела" за 89 млрд рублей. Оставшиеся 49% "А-Проперти" выкупила у Газпромбанка за 45 млрд рублей в начале декабря.