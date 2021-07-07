Путин призвал РЖД следить за ценами при работах на Восточном полигоне

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал РЖД контролировать цены, в том числе на строительные работы, при модернизации Восточного полигона.

"За ценами надо смотреть внимательно, надо [их] контролировать. Справедливое желание заработать и бескорыстную любовь к денежным знакам надо немножко притапливать. В том числе и [у] строителей", - с иронией заметил глава государства во время совещания с кабмином в среду, комментируя доклад руководителя РЖД Олега Белозерова.

Путин также попросил профильного вице-премьера Марата Хуснуллина обратить внимание на ситуацию с ценами. "Тогда и быстрее строить будут", - добавил президент.

Модернизация Восточного полигона - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2021 г. провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн тонн. Реализация второго этапа позволит увеличить пропускную способность магистралей до 180 млн тонн в год до 2024 года. В 2020 году провозная способность БАМа и Транссиба составила порядка 132 млн тонн.