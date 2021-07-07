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Путин поддержал привлечение на развитие БАМа и Транссиба строителей из Центральной Азии

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщил, что уже подана заявка на привлечение трудовых ресурсов из Белоруссии

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал планы по привлечению строителей из Центральной Азии на реализацию одного из крупнейших инфраструктурных проектов - модернизацию Восточного полигона железных дорог.

"Не хватает трудовых ресурсов? Ничего страшного - пускай из Средней Азии работают люди там", - сказал глава государства на совещании с членами правительства в среду. Путин подчеркнул, что таким образом и иностранные строители заработают, и российская инфраструктура будет развиваться.

"Если бы сделали вовремя, все бы поехало, зарабатывала бы страна как следует", - констатировал президент, комментируя сроки реализации проекта.

Ранее на совещании вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что уже подана заявка на привлечение трудовых ресурсов из Белоруссии и планируется привезти на Восточный полигон рабочую силу также из Киргизии и Узбекистана.

Модернизация Восточного полигона - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2021 году провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн тонн. Реализация второго этапа позволит увеличить пропускную способность магистралей до 180 млн тонн в год до 2024 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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