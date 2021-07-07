Путин заявил, что сроки стройки на БАМе и Транссибе сдвигать нельзя

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал не откладывать сроки работ по модернизации БАМа и Транссиба, а в случае нехватки строителей привлекать военных железнодорожников.

На совещании с членами правительства в среду глава государства заслушал доклад первого вице-премьера Андрея Белоусова, который, в частности, говорил о вывозе угля от мест его добычи по железной дороге и проблемах, связанных с этим. По его словам, вывоз угля в необходимых объемах может увеличиться через несколько лет при реализации проекта модернизации БАМа и Транссиба. "Зачем нам так оттаскивать к 25 (2025 - прим. ТАСС) году? Не понимаю. Чего ждать?" - удивился Путин. Вице-премьер пояснил, что не хватает строителей.

"Чего ждать-то? Мы с Маратом [Хуснуллиным] сегодня разговаривали, он просит на эти стройки и на дороги завозить из Средней Азии больше людей, частично у него там китайцы уже работают. Чего ждать-то? Я не понимаю", - сказал президент. Он уверен, что строительство "не надо откладывать".

"Что нам мешает действовать параллельно? Если не хватает мощностей тех строительных организаций, надо другие подключать", - указал глава государства. "Андрей, подключайте других, кто может строить, возьмите тех же самых военных железнодорожников", - посоветовал Путин Белоусову. По мнению главы государства, если те, кто сейчас ведет строительство, не могут работать, стройка не должна останавливаться. "Неправильно это. Это же экономически выгодный проект, окупаемый проект. <...> Вкладывать деньги нужно в то, что окупается. Это же окупается", - подчеркнул президент. Он поручил представить предложения на этот счет.

Путин обратил особое внимание на проблемы вывоза угля из Якутии и Бурятии. "Если Северомуйский тоннель - там 200 млрд [рублей] говорили, дорого, а поедут угли - не поедут, но из Бурятии, Якутии даже не нужно проводить через этот тоннель, его строить не надо", - отметил президент. "Мы сегодня обсуждали с Маратом [Хуснуллиным] - там можно делать просто обход, и все, и небольшой тоннель там нужно делать только при подъезде к порту, и все", - заметил глава государства.