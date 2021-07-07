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Кабмин 8 июля обсудит развитие минерально-сырьевой базы

В материалах к заседанию также указывается, что основные цели и задачи по устойчивому обеспечению потребностей экономики таким сырьем определены Стратегией развития минерально-сырьевой базы до 2035 года

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Правительство на очередном заседании в четверг рассмотрит вопрос о развитии минерально-сырьевой базы Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба кабмина, такой пункт вынесен на повестку мероприятия.

В материалах к заседанию также указывается, что основные цели и задачи по устойчивому обеспечению потребностей экономики таким сырьем определены Стратегией развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 года.

С 2013 года геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы осуществляется в рамках подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" государственной программы РФ "Воспроизводство и использование природных ресурсов".

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