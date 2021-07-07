Кабмин обсудит поправки о развитии специальных административных районов и деофшоризации

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Законопроект о развитии специальных административных районов (САР) и стимулировании деофшоризации включен в повестку заседания правительства РФ на четверг, 8 июля. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Речь идет о поправках к законам о защите конкуренции и о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

"Законопроект направлен на стимулирование развития специальных административных районов и деофшоризацию российской экономики", - говорится в материалах кабмина.

Ранее статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что Минфин РФ планирует до конца года подготовить законопроект о донастройке налогового режима в специальных административных районах в Калининграде и Владивостоке. По его словам, поправки нацелены на повышение привлекательности налогового режима в специальных административных районах и "расширение периметра иностранных компаний, которые могут переезжать в САР".

Специальные административные районы со льготными условиями для международных компаний созданы на острове Русский во Владивостоке и острове Октябрьский в Калининграде. Резиденты САР полностью освобождаются от налога на прибыль в виде дивидендов, налога на прибыль от реализации акций иностранных компаний. На территории таких районов действуют особые режимы валютного регулирования и 5-процентный налог на доходы, полученные иностранными лицами в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний.